Губернатор Дмитрий Азаров рассказал об увеличении бюджета Самарской области на 2023 год

В Самарской области продолжается работа по увеличению доходов бюджета Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Дмитрий Азаров рассказал об увеличении бюджета Самарской области на 2023-й и плановый период 2024 и 2025 годов. Глава региона прокомментировал проект областного закона о главном финансовом документе и отметил, что работа по увеличению доходной части и отстаиванию интересов региона на федеральном уровне продолжаются

- Мы подтверждаем исполнение ранее взятых на себя обязательств, - отметил глава региона. - Это позволяет вновь претендовать на дополнительные средства.

Губернатор отметил, что регион получил дополнительно 263 миллиона на развитие ОЭЗ «Тольятти». Это произошло после обсуждения развития особой экономической зоны с министром экономики РФ Максимом Решетниковым .

Региональным властям также удалось добиться выделения из федеральной казны дополнительных 650 млн рублей на дорожное строительство – в общей сложности расходы на эту сферу в регионе увеличат более чем на 5 млрд рублей.

- Это позволит нам с прежней интенсивностью вести работы по строительству и ремонту дорог в муниципалитетах региона, - отметил Дмитрий Азаров.

Благодаря грамотному использованию бюджета в прошлом году у региона появилась возможность увеличить фонд оплаты труда и спецвыплат медикам на 784 млн рублей. Около 400 млн дополнительно направят на обеспечение лекарствами и лечебным питанием, 127 млн - на оснащение оборудованием амбулаторий и ФАПов, 70 млн - на оказание высокотехнологической помощи.

- Значительные средства мы направляем на улучшение жилищных условий земляков, - отметил губернатор. - В 2023 году дополнительно 1 млрд 147 млн рублей предусматриваем на переселение из аварийного жилья, опережающими темпами решая задачу, поставленную Президентом. В течение года мы также будем возвращаться к вопросу дополнительного финансирования социально значимых направлений и расширению мер поддержки граждан.