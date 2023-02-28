Маршрутный автобус сгорел в селе Новый Буян 28 февраля 2023 года

Причина возгорания пока неизвестна Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Во вторник, 28 февраля 2023 года, в селе Новый Буян Красноярского района произошло ЧП с участием общественного транспорта. Там загорелась маршрутка № 406. Очевидцы сняли на видео полыхающий микроавтобус.

- Сообщение о возгорании автобуса «Строен» поступило на пульт дежурного в 10:45. Пожар произошел на улице Кооперативной, 25. Привлекался пожарный расчет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Пожарные оперативно потушили возгорание. Ликвидация была объявлена в 10:53. К счастью, происшествие обошлось без пострадавших. Причина ЧП пока неизвестна. В настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося.

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