В Самарской области мужчина пострадал, пытаясь потушить пожар в гаражном кооперативе

Пожарные потушили возгорание за несколкьо минут Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Днем во вторник, 28 февраля 2023 года, на улице Советской в Отрадном произошел пожар. В гаражном кооперативе загорелся автомобиль ВАЗ-2109. Огонь потушили за несколько минут, но, к сожалению, не обошлось без пострадавших.

- Вызов на пульт дежурного поступил в 14:09. На территории гаражного автомобиля горел легковой автомобиль. Пожарные ликвидировали возгорание в 14:15, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

В результате случившегося пострадал 46-летний мужчина, который пытался самостоятельно потушить пламя. Закончилось все тем, что он отравился продуктами горения. Из-за чего начался пожар, пока неизвестно. В настоящее время специалисты устанавливают причину происшествия.

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