В Самарской области мужчина пострадал, пытаясь потушить пожар в гаражном кооперативе

Пожарные потушили возгорание за несколкьо минут
Фото: ГУ МЧС России по Самарской области
Днем во вторник, 28 февраля 2023 года, на улице Советской в Отрадном произошел пожар. В гаражном кооперативе загорелся автомобиль ВАЗ-2109. Огонь потушили за несколько минут, но, к сожалению, не обошлось без пострадавших.
- Вызов на пульт дежурного поступил в 14:09. На территории гаражного автомобиля горел легковой автомобиль. Пожарные ликвидировали возгорание в 14:15, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.
В результате случившегося пострадал 46-летний мужчина, который пытался самостоятельно потушить пламя. Закончилось все тем, что он отравился продуктами горения. Из-за чего начался пожар, пока неизвестно. В настоящее время специалисты устанавливают причину происшествия.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Маршрутный автобус сгорел в селе Новый Буян 28 февраля 2023 года
Пожарные потушили пламя в течение нескольких минут (подробности)
В Самаре утром 27 февраля 2023 года загорелся трамвай
ЧП произошло в Кировском районе (подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал
Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал