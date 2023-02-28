Беспилотные автомобили Сбера прошли 3,5 млн км в 2022 году

Компания работает над созданием беспилотных легковых машин и грузовиков / Фото: sberautotech.ru

Беспилотные автомобили Сбера установили новый рекорд. В 2022-м они прошли 3,5 млн км, что в три раза больше, чем годом ранее. Об этом рассказал старший вице-президент, СТО, руководитель блока «Технологии» банка Андрей Белевцев.

— В 2022 году наши автомобили прошли в беспилотном режиме 3,5 млн км. Это важная веха для нас. Годом ранее было меньше 1 млн км. Кроме легковых, мы начали свои пробы пера с грузовыми автомобилям. Грузоперевозки для нас — важное стратегическое направление, — отметил Андрей Белевцев.

Компания также планирует развивать малые формы беспилотников. К примеру, транспорт для отелей, коттеджных поселков, где ограничено движение автомобилей общего пользования. По словам Андрея Белевцева, умными автомобилями воспользовались уже несколько тысяч человек. В том числе в ограниченном режиме на дорогах общего пользования, когда водитель страхует машину.

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