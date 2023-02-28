Детсад на 240 мест откроют на ул. Стара-Загора в Самаре осенью 2023 года

В садике сделают просторные игровые комнаты, спортивный и музыкальный залы / Фото: vk.com/nationalproject63

Стало известно, как продвигается строительство детского сада на улице Стара-Загора, 120 в Самаре. Дошкольное учреждение возводят с учетом пожеланий жителей на месте старого пустыря. Работы идут по графику. Об этом сообщается в группе проекта «На Волге».

Насколько известно, в настоящее время строители занимаются кирпичной кладкой стен и монтируют инженерные системы. Для будущих воспитанников детского сада сделают просторные игровые комнаты, а также спортивный и музыкальный залы.

Это будет современный и уютный детский сад, рассчитанный на 240 мест. Дошкольное учреждение планируют открыть осенью 2023 года.

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