Обеспечение антитеррористической безопасности в сфере транспорта обсудили в Самарской области

Губернатор поручил усилить работу в обеспечении безопасности на объектах транспортной инфраструктуры Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Дмитрий Азаров провел очередное заседание антитеррористической комиссии в Самарской области. На нем обсудили обеспечение безопасности в сфере транспорта. Глава региона поручил усилить работу в этом направлении.

- В части антитеррористической защищенности есть объекты, требующие дополнительного внимания. Сейчас действует период базовой готовности. И мы должны предпринять все меры, чтобы обеспечивать безопасность наших граждан во всех сферах, - отметил Дмитрий Азаров.

В ходе совещания губернатору доложили о выполнении требований антитеррористической защищенности на крупных транспортных предприятиях Самары. К примеру, директор МП «ТТУ» Михаил Ефремов рассказал, что в 2022 году видеокамерами оснастили 42 трамвая. Сейчас подобные системы есть в 252 единицах подвижного состава. На этот год запланирована установка камер еще в 20 трамваях.

Иная ситуация сложилась в АО «Евразийская корпорация автовокзалов», которая управляет Центральным автовокзалом в Самаре. У правоохранителей, надзорных и контрольных органов есть претензии к работе компании. Они неоднократно направляли ей замечания и выписывали штрафы, но замечания не устраняются. Сейчас решается вопрос о привлечении руководства организации к ответственности за неисполнение решений антитеррористической комиссии.

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