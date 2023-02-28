В Самарской области женщина-инструктор заперла 7-летнего ребенка в металлическом шкафчике

Женщину будут судить за жестокое обращение с ребенком Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области скоро предстанет перед судом инструктор-методист муниципального учреждения из Отрадного. Женщину обвиняют в жестоком обращении с несовершеннолетним. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

По версии следствия, 19 мая 2022 года инструктор зашла в раздевалку бассейна и увидела там двоих детей. Ребята после занятий решили поиграть с металлическим шкафчиком. Женщина не нашла ничего лучше, как закрыть одного из детей в нем. Она подошла к шкафчику, в котором находился 7-летний ребенок, и заперла его на ключ. После этого инструктор ушла из раздевалки.

Правоохранители считают, что таким образом женщина допустила жестокое обращение с несовершеннолетним. В отношении нее возбудили уголовное дело по части 2 статьи 127 УК РФ «Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением» и по статье 156 УК РФ «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего работником организации, обязанного осуществлять надзор за ребенком». Недавно расследование было завершено. Материалы передали на рассмотрение в суд.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал