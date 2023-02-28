Расписание автобуса № 70 изменится в Самаре с 1 марта 2023 года

Последний рейс автобуса № 70 будет отправляться от ост. "Сквер Санфировой" в 22:05 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре решили скорректировать работу автобуса № 70 «Приволжский микрорайон — Сквер Санфировой». В расписание маршрута внесли изменения. Он начнет ходить по-новому со среды, 1 марта 2023 года.

— С завтрашнего дня время отправления последнего рейса в сторону Приволжского микрорайона будет скорректировано с 21:50 на 22:05. Отправление от конечной остановки «Сквер Санфировой», — сообщили в компании-перевозчике.

Представители предприятия отмечают в соцсетях, что изменения в расписание и работу автобуса № 70 внесли для улучшения транспортной доступности. Напомним, на этом маршруте работают 29 машин марок МАЗ и ЛиАЗ. Плановые интервалы движения автобусов — 4-6 минут. В случае возникновения вопросов по работе транспорта горожане могут обращаться по телефону 207-70-11.

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