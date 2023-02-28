Более 267 млн рублей направят на капремонт школ в Самарской области в 2023 году

Самарская область качественно и в срок выполняет работы по обновлению школ / Фото: Единая Россия

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак раскритиковал ряд регионов за срыв сроков проведения капремонта школ. Эту программу партия реализует в рамках народной программы вместе с Минпросвещения РФ.

В 2023 году по программе капремонта должны привести в порядок 1527 школ. Контракты заключены по 52% из них. Процесс определения подрядчика по остальным объектам должен быть завершен до 20 марта. Если регионы не уложатся в этот срок, то финансирование перераспределят на другие субъекты РФ. Также Андрей Турчак отметил, что возможны кадровые решения по координаторам партпроектов и руководителям региональных исполкомов.

Самарская область критике не подверглась. Напротив, она находится в числе регионов, которые исполняют программу капремонта школ в срок и даже с опережением графика. К примеру, в 2022 году в губернии привели в порядок 22 учебных заведения, 14 из них сдали досрочно.

— В 2023 году на капремонт школ в Самарской области планируется направить 267,6 млн рулей, в том числе 171,2 млн — средства федерального бюджета. Будут завершены работы еще в пяти учебных заведениях региона, — рассказала координатор партпроекта «Новая школа» в Самарской области, председатель комитета по образованию и науке губдумы Светлана Ильина.

По ее словам, в 2023 году должны привести в порядок две школы в малых городах и три в сельских районах. Это образовательный центр школы № 7 в Новокуйбышевске, Центр образования в Чапаевске, школа № 2 в поселке Суходол, СОШ № 1 в селе Приволжье и СОШ в селе Челно-Вершины. Кроме того, Самарская область сформировала новую заявку на 2024-2025 годы для выделения средств на капремонт других объектов образования.

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