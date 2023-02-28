Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия28 февраля 2023 17:14

На парня, который принял тольяттинца за участника ЧВК «Редан» и избил его, завели уголовное дело

Из-за этого на парковке торгового центра в автограде началась массовая драка
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Задержанному вменяют хулиганство.

Задержанному вменяют хулиганство.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На 17-летнего жителя Тольятти завели уголовное дело. Он избил 19-летнего парня, приняв того за члена так называемой ЧВК «Редан» - субкультуры любителей аниме, участники которой устраивают потасовки в торговых центрах по всей стране.

- Подозреваемый, находясь на территории торгового центра в Тольятти, в присутствии посетителей торгового центра беспричинно нанес телесные повреждения 19-летнему молодому человеку, - рассказали в СУ СК России по Самарской области.

Напомним, произошло это 27 февраля. Избиение попало на видео. На нем видно, как двое спортивных юношей восточной внешности увели молодого человека в туалет и там жестоко избили. Пострадавший пытался доказать, что он не имеет отношение к ЧВК «Редан», однако нападавшие эти слова проигнорировали.

После избиения на парковке ТЦ началась массовая драка, которую остановили полицейские.

Задержанному вменяют хулиганство, сейчас следователи выясняют все подробности происшествия. Подозреваемый пока в центре временного содержания для несовершеннолетних нарушителей ГУ МВД России по Самарской области.