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НовостиОбщество28 февраля 2023 18:44

Самарцы заметили два НЛО в небе над городом

Однако все куда прозаичнее - за неопознанные летающие объекты горожане приняли две планеты
Артем МАРКОВ
Две точки в небе над Самарой. Фото: «АстроСамара» / vk.com/astro_samara

Две точки в небе над Самарой. Фото: «АстроСамара» / vk.com/astro_samara

Жители Самары делятся в соцсетях фотографиями двух зависших над городом небесных объектов. Некоторые горожане приняли светящиеся точки за НЛО. Однако все куда прозаичнее: в небе над Самарой Венера и Юпитер.

- Самая яркая из пары - красавица Венера, а та, что слабее - гигант Юпитер. Сегодня угловое расстояние между ними составляет порядка 1,5 градуса, а уже через пару дней планеты сблизятся настолько, что между ними еле-еле будет умещаться диск полной Луны, - рассказали в клубе любителей астрономии «АстроСамара».

Венеру и Юпитер видели не только жители Самары, ясная погода была в Тольятти, а также в соседних регионах. Например, жители Ульяновской области тоже делятся фотографиями двух точек в небе.