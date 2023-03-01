В Самарской области врач рассказал о разрушительном влиянии вейпов на организм

В некоторых электронных сигаретах уровень никотина сопоставим с целой пачкой сигарет. Фото: Виктор Ивашечкин

Главный врач Тольяттинского наркологического диспансера Сергей Михайлов рассказал о разрушительном воздействии электронных сигарет на все системы организма.

— Химические вещества курительной смеси могут повреждать дыхательные пути, вызывать аллергические реакции. Вейпы снижают когнитивные способности, приводят к эмоциональному дисбалансу, нарушают структурное и нейрохимическое развитие мозга, — рассказал специалист.

Помимо этого, у юных курильщиков может изменяться метаболизм, нарушаться клеточный барьер кишечника, снижаться функции почек, а желудочно-кишечный тракт становится более восприимчив к инфекциям. Отмечается, что в последнее время у курильщиков диагностируют химические пневмониты. Так, главная болезнь вейперов – неинфекционное заболевание легких.

— Некоторые электронные сигареты выглядят как флешка, при этом уровень никотина в них сопоставим с целой пачкой сигарет. От постоянного курения вейпа с безникотиновыми жидкостями возникает также ослабление иммунитета, повреждение тканей легких и сердца, когнитивные нарушения, — подчеркнул Сергей Михайлов.

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