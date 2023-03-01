В Самарской области отменили массовую проверку системы оповещения с сиренами 1 марта

Электросирены должны были включить на три минуты с 10:40. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сегодня, 1 марта 2023 года, в Самарской области проверки системы оповещения с включением электросирен не будет. Ее перенесли на неопределенный срок.

— Проверка, которая должна была пройти 1 марта на территории региона, переносится. О новой дате будет сообщено дополнительно, — сообщили в официальном канале Самарской области.

Напомним, электросирены должны были включить на три минуты с 10:40 до 10:43. Жители региона после сигнала должны были включить радио или телевизор и прослушать передаваемую информацию.

Транслировалось бы сообщение: «Внимание всем! Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие!». Власти отмечали, что несостоявшаяся проверка – плановая.

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