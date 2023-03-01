Инструктор заперла 7-летнего ребенка в металлическом шкафу в Самарской области

После занятий по плаванию мальчики играли в раздевалке.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самарской области инструктора будут судить за жестокое обращение с ребенком. ЧП произошло в Отрадном, где женщина в наказание закрыла семилетнего ребенка в металлическом шкафу.
— По версии следствия, 19 мая прошлого года инструктор-методист муниципального учреждения заметила в раздевалке бассейна двух детей. После занятий по плаванию они играли в раздевалке, — сообщили в прокуратуре Самарской области.
В наказание за баловство женщина закрыла семилетнего мальчика в металлическом шкафу, при этом она заперла дверцу на ключ. Спустя время инструктор освободила ребенка и велела слушаться.
Родители мальчика обратились в прокуратуру города, которая провела проверку. Было возбуждено уголовное дело. Сейчас оно направлено в суд Отрадного для рассмотрения по существу.
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