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НовостиПроисшествия1 марта 2023 4:51

Инструктор заперла 7-летнего ребенка в металлическом шкафу в Самарской области

За это женщину ждет суд
Ирина СИНЕГУБОВА
После занятий по плаванию мальчики играли в раздевалке.

После занятий по плаванию мальчики играли в раздевалке.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области инструктора будут судить за жестокое обращение с ребенком. ЧП произошло в Отрадном, где женщина в наказание закрыла семилетнего ребенка в металлическом шкафу.

— По версии следствия, 19 мая прошлого года инструктор-методист муниципального учреждения заметила в раздевалке бассейна двух детей. После занятий по плаванию они играли в раздевалке, — сообщили в прокуратуре Самарской области.

В наказание за баловство женщина закрыла семилетнего мальчика в металлическом шкафу, при этом она заперла дверцу на ключ. Спустя время инструктор освободила ребенка и велела слушаться.

Родители мальчика обратились в прокуратуру города, которая провела проверку. Было возбуждено уголовное дело. Сейчас оно направлено в суд Отрадного для рассмотрения по существу.

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