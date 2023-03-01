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НовостиПроисшествия1 марта 2023 5:15

В Самарской области монтажник перевел мошенникам более 2,5 млн рублей

Лже-сотрудник банка убедил, что мошенники пытаются оформить на него кредит
Ирина СИНЕГУБОВА
Чтобы защитить денежные средства, собеседник рекомендовал перевести деньги на безопасный счет.

Чтобы защитить денежные средства, собеседник рекомендовал перевести деньги на безопасный счет.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Сызрань Самарской области 48-летний местный житель, который работает монтажником в одной из строительных фирм, перевел мошенникам более 2,5 миллионов рублей.

— В начале февраля мужчине на телефон позвонил незнакомец, он представился сотрудником банка и сообщил, что мошенники пытаются оформить кредит на его имя, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Чтобы защитить денежные средства, собеседник рекомендовал перевести деньги на безопасный счет. Мужчина поверил лже-специалисту и выполнил все требуемые от него действия под диктовку. В результате он перевел на продиктованный счет мошенника 2 миллиона 262 тысячи рублей.

Спустя время мужчина понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции напоминают, что при поступлении подобных звонков надо прервать разговор.

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