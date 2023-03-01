Конюшня загорелась в городе Отрадный Самарской области в ночь на 1 марта 2023 года

Пожар тушили при помощи 3-х единиц техники и 14 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ночь с 28 февраля на 1 марта произошел пожар в конно-спортивном клубе Самарской области. Огонь охватил здание № 74 на улице Гайдара в городе Отрадный.

— Сообщение о возгорании поступило в 23:33. На месте происшествия горело административное здание на площади 100 кв. м, — сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

Пожар тушили при помощи 3-х единиц техники и 14 человек. Специалистам удалось локализировать огонь в 00:03, а полностью ликвидировать в 00:24. В результате ЧП никто не пострадал.

Жители региона в социальных сетях сразу обеспокоились судьбой животных. «Кошмар какой, как же там животные», — написала женщина. Стало известно, что до лошадей пожар не дошел, и с ними все в порядке.

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