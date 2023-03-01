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НовостиОбщество1 марта 2023 6:09

Улицу Демократическую в Самаре отремонтируют за 250 млн рублей в 2023 году

Подрядчик должен будет приступить к работе с 1 апреля
Ирина СИНЕГУБОВА
Окончание подачи заявок запланировано на 16 марта.

Окончание подачи заявок запланировано на 16 марта.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2023 году в Самаре планируют отремонтировать улицу Демократическую. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Открытый конкурс в электронной форме объявило 28 февраля управление автомобильными дорогами Самарской области. Ремонт затронет автомобильную дорогу по улице Демократической от Волжского шоссе до улице Ново-Садовой.

Начальная цена контракта составляет 250 882 912 рублей. Окончание подачи заявок запланировано на 16 марта. Победитель определится после 21 марта. Подрядчик должен будет приступить к работе с 1 апреля, а закончить до 1 октября 2023 года.

Согласно документации, этапы работ включают ремонт проезжей части, тротуары и посадочные площадки, инженерные коммуникации, укрепительные работы на откосе, организацию дорожного движения и др.

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