Неэксплуатируемое строение горело в Куйбышевском районе Самары вечером 28 февраля 2023

На тушение возгорания у пожарных ушло несколько минут Фото: скриншот с видео

Вечером во вторник, 28 февраля 2023 года, в Куйбышевском районе Самары произошел пожар. Загорелось здание в Сиреневом переулке, 4а. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

— Вызов на пульт дежурного поступил в 21:49. При приезде установлено, что в Сиреневом переулке горело неэксплуатируемое строение. Площадь пожара составила 30 кв. м, — рассказали в оперативном ведомстве.

На место происшествия выезжали 8 человек и две спецмашины. Пожарные локализовали возгорание в 22:08, а полностью потушили спустя три минуты — в 22:11. К счастью, ЧП обошлось без пострадавших. Причина пожара пока неизвестна.

Напомним, вчерашний день был богат на пожары. Утром в селе Новый Буян сгорел маршрутный автобус. Днем в гаражном кооперативе в Отрадном полыхала легковушка. В результате пострадал мужчина, который самостоятельно пытался потушить пламя. В том же городе, но поздно вечером вспыхнула конюшня. Никто не пострадал.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал