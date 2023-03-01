В Самаре 4 из 10 жителей не дают никому деньги в долг

Мужчины дают деньги в долг коллегам охотнее, чем женщины. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Опрос сервиса SuperJob показал, что 4 из 10 жителей Самары не дают деньги в долг. Также стало известно, у кого горожане берут деньги взаймы и кому одалживают сами.

Деньги самарцы чаще всего занимают в банке, реже – у родственников и друзей. Так, 41% жителей не берут взаймы, 23% берут кредит в банке, 18% обращаются к родственникам, 11% одалживают у друзей, 4% – у коллег, 2% – у работодателя.

Сами горожане взаймы дают родственникам (27%), друзьям (23%), коллегам по работе (5%). А никому не дают денег в долг 44% опрошенных. Жители Самары моложе 34 лет чаще занимают у родственников (20%), а дают деньги в долг чаще друзьям (29%).

А вот жители старше 45 лет чаще обращаются за кредитами в финансовые организации (25%), а одалживают деньги родным (27%). Мужчины дают деньги в долг коллегам охотнее, чем женщины.

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