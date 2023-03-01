Сельскую библиотеку открыли после капитального ремонта в Кинельском районе

Глава Кинельского района побывал на открытии библиотеки после ремонта / Фото: Юрий Жидков / vk.com

В Самарской области обновили библиотеку в поселке Угорье Кинельского района. Недавно она вновь распахнула свои двери после капитального ремонта. Учреждение привели в порядок по просьбам местных жителей. Они внесли свою инициативу в народную программу партии «Единая Россия».

По словам Нины Плотниковой, которая проработала в библиотеке 37 лет, здание построили около полувека назад. Ему уже давно требовался капитальный ремонт. В учреждении провели масштабные работы: обновили полы, потолок, двери, сантехнику и др. Теперь это светлое, красивое и современное помещение.

– Любое помещение, которое ремонтируется, обновляется, для жителей таких небольших поселков – всегда событие. И для нас это очень важно, – отметил глава Кинельского района, секретарь местного отделения партии Юрий Жидков.

Жители Угорья рады, что их библиотека приобрела обновленный, современный вид. Они уверены, что их поселок ждут и другие позитивные перемены.

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