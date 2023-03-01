Водитель Lifan опрокинул грузовую «Газель» на трассе в Самарской области

Водитель "Газели" поворачивал налево, когда в него врезалась попутная легковушка
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
Во вторник, 28 февраля 2023 года, на 23 км трассы Богатое — Самара — Оренбург в Алексеевском районе произошло серьезное ДТП. Примерно в 12:00 там столкнулись автомобиль Lifan и грузовая «Газель». Не обошлось без пострадавших. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, аварию спровоцировал 42-летний мужчина на легковушке. Он, двигаясь в направлении Нефтегорска, «догнал» грузовую «Газель», водитель которой в тот момент поворачивал налево. От удара она опрокинулась на правый бок.
Предполагаемого виновника ДТП госпитализировали в больницу
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
В результате случившегося пострадали два человека: водитель Lifan и 20-летняя пассажирка «Газели». Мужчину госпитализировали в больницу, а девушке медики оказали помощь на месте.
В настоящее время правоохранители продолжают выяснять все детали происшествия. Проводится проверка.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал
Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал