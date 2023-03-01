Водитель Lifan опрокинул грузовую «Газель» на трассе в Самарской области

Водитель "Газели" поворачивал налево, когда в него врезалась попутная легковушка Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Во вторник, 28 февраля 2023 года, на 23 км трассы Богатое — Самара — Оренбург в Алексеевском районе произошло серьезное ДТП. Примерно в 12:00 там столкнулись автомобиль Lifan и грузовая «Газель». Не обошлось без пострадавших. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, аварию спровоцировал 42-летний мужчина на легковушке. Он, двигаясь в направлении Нефтегорска, «догнал» грузовую «Газель», водитель которой в тот момент поворачивал налево. От удара она опрокинулась на правый бок.

Предполагаемого виновника ДТП госпитализировали в больницу Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В результате случившегося пострадали два человека: водитель Lifan и 20-летняя пассажирка «Газели». Мужчину госпитализировали в больницу, а девушке медики оказали помощь на месте.

В настоящее время правоохранители продолжают выяснять все детали происшествия. Проводится проверка.

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