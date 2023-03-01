Клиент угнал такси, пока водитель вышел на заправке в Самарской области

Уехать похититель далеко не смог, так как кончился газ.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
В Самарской области у таксиста клиент угнал автомобиль Hyundai Solaris от АЗС, расположенной на 1064 км автодороги М-5 «Урал». Сотрудниками Госавтоинспекции в кратчайшие сроки задержали виновника.
— При патрулировании района в лесопосадке на 6 км автодороги «Большая Раковка – Русская Селитьба» был обнаружен разыскиваемый автомобиль, рядом с ним на снегу были свежие следы обуви, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.
Полицейские пошли по следам обуви на снегу и нашли в лесу мужчину. После непродолжительной погони его задержали. Им оказался ранее судимый за незаконный оборот наркотиков 36-летний местный житель.
Выяснилось, что мужчина ехал в гости к друзьям, денег у него при себе не было, поэтому он решил угнать автомобиль такси, когда водитель вышел на заправке. Однако уехать похититель далеко не смог, так как кончился газ.
В настоящий момент возбуждено уголовное дело, а автомобиль возвращен владельцу. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
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