Жительница Самарской области при возведении забора присвоила себе часть соседского участка

Суд обязал новую владелицу освободить участок и перенести забор. Фото: ГУ ФССП по Самарской области

Жительница Кинельского района Самарской области при возведении забора присвоила себе часть соседского участка. Благодаря судебным приставам соседке вернули землю.

— В Кинеле женщина приобрела землю под строительство дома и решила сразу поставить вокруг участка забор. При этом она захватила чужую территорию и отказала соседке вернуть забор на прежнее место, — рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по Самарской области.

В результате женщина обратилась в суд, который обязал новую владелицу освободить участок и перенести забор. Женщина не торопилась установить ограждение в соответствии с координатами границ участка.

Тогда судебные приставы взыскали с нее исполнительский сбор в размере 5 тысяч рублей и установили должнице срок для исполнения требований суда. В результате женщина перенесла забор на положенное место.

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