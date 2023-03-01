Тесты для противовоспалительных лекарств создали на основе здоровых клеток человека в Самаре

Оценка воздействия лекарств на здоровые клетки человека максимально приближена к жизненным условиям Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре разработали тест-системы на основе здоровых клеток человека, полученных из операционного материала. Они предназначены для оценки эффективности противовоспалительных препаратов. Авторами разработки стали специалисты НИИ Биотехнологий СамГМУ.

По словам директора НИИ Биотехнологий Ларисы Воловой, самарские текст-системы — это уникальная разработка. Аналогов им в мире нет. Они уже показали свою эффективность.

— Наши тест-системы уникальны тем, что мы работаем на клетках здорового человека. Когда как в большинстве случаев для оценки биологической активности лекарств используют клетки животных или так называемые «бессмертные» (раковые) клетки человека, — рассказала Лариса Волова.

Она отмечает, что клетки животных или раковые клетки имеют измененный генотип. Они отвечают на воздействие препаратом не так, как нормальные клетки человека. Лариса Волова подчеркивает, что оценка биологической активности лекарств на здоровых клетках человека максимально приближена к жизненным условиям.

Самарские ученые тестировали свою разработку на различных отечественных и зарубежных препаратах. Среди них были лекарства для лечения псориаза, ревматоидного артрита и других заболеваний. Теперь тест-системы передали на апробацию в биотехнологическую компанию.

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