Еще 20 трамваев оснастят видеокамерами в Самаре в 2023 году

Всего на данный момент видеокамеры есть в 252 трамваях. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2023 году в Самаре запланировано оснастить 20 трамваев видеокамерами. Об этом стало известно во время заседания антитеррористической комиссии региона.

— По итогам проверки решено дооборудовать транспорт видеокамерами. Уже разработан график, утвержденный администрацией. На этот год запланировано оснастить 20 трамваев, — сообщил директор «ТТУ» Самары Михаил Ефремов.

Губернатор Дмитрий Азаров поручил главе города Елене Лапушкиной проработать вопрос выполнения этого опережающими темпами. Глава региона готов рассмотреть и дополнительную помощь муниципалитету для ускорения процесса.

Напомним, в прошлом году видеокамерами оборудовали 42 трамвая. А всего на данный момент они есть в 252 трамваях.

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