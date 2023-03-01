Первый молодежный профориентационный форум «Шаг к бизнесу» прошел в Самаре

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

Во вторник, 28 февраля 2023 года, в Самаре состоялся первый молодежный профориентационный форум «Шаг к бизнесу». Он прошел на площадке Точки кипения СамГТУ. Проект реализует РОО «Молодежное информационное агентство Самарской области». Организация получила грант для социально ориентированных НКО от регионального министерства экономического развития и инвестиций.

В рамках форума перед самарскими студентами выступили различные спикеры. Они рассказали молодым людям об актуальных трендах в маркетинге, поделились своим опытом по выстраиванию успешного бизнеса, а также поведали о мерах господдержки для начинающих предпринимателей.

Подобные форумы в ближайшие несколько месяцев пройдут и в других городах Самарской области. К примеру, в Тольятти, Сызрани, Отрадном и в Новокуйбышевске. Участниками могут стать молодые люди, которые уже увлечены бизнесом или только обдумывают свою идею.

- Социально ориентированные НКО уже на протяжении многих лет являются для Самарской области приоритетом. По решению губернатора Дмитрия Азарова объем финансовой поддержки СОНКО стабильно увеличивается. В 2022 году победителями регионального конкурса грантов стали 56 проектов. Своими услугами они охватят более 250 тысяч жителей региона, - сказал глава Минэкономразвития Дмитрий Богданов, отметив, что в 2023 году работа по поддержке социальных проектов будет продолжена.

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