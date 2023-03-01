Юбилейную 50-тысячную карту жителя Самарской области выдали 1 марта 2023 года

Получить карту жителя могут бесплатно все желающие с 14 лет. Фото: правительство Самарской области

Сегодня, 1 марта 2023 года, была вручена 50-тысячная Карта жителя Самарской области. Ее владелицей стала художница из Самары, которой вручили также памятные подарки от платежной системы «Мир» и банка ВТБ.

Напомним, карту жителя начали выдавать в 2021 году. Она совмещает в себе функционал банковской и транспортной карт, полиса ОМС, с помощью нее можно копить бонусы и кэшбэк, получать скидки от 200 партнеров и участвовать в программах лояльности.

Помимо этого, карту можно использовать как средство доступа к государственным электронным сервисам и как ключ для дверей, оборудованных «умным» домофоном.

Оформить карту жителя можно бесплатно в банках ВТБ и «Солидарность» или на сайте. Получить ее могут все желающие с 14 лет (необходимо согласие родителей или опекунов), для этого нужны паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

В течение 2023 года держатели социальных транспортных карт могут бесплатно заменить ее на карту жителя Самарской области. Тем, кто до 1 января этого года не оформлял социальную карту, надо будет подтвердить право на льготу в учреждениях социальной защиты населения по месту регистрации.

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