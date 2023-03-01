В Самаре студент одолжил ноутбук новому знакомому, а он сдал его в ломбард

Полицейские задержали парня по месту жительства. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Железнодорожном районе Самары 23-летний парень одолжил у 21-летнего студента университета ноутбук и сдал его в ломбард.

— Знакомый попросил у него в пользование ноутбук и в течение несколько месяцев не возвращал. С учетом износа молодой человек оценил причиненный материальный ущерб в 65 тысяч рублей, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Приятели познакомились во время подработки сборщиками заказов. Примерно через две недели после знакомства коллега и попросил одолжить во временное пользование ноутбук. Однако в назначенную дату он его не вернул и на телефонные звонки не отвечал.

Полицейские задержали парня по месту жительства. Ранее он был судим за имущественные преступления. Оказалось, он сдал ноутбук в ломбард за 30 тысяч рублей, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

В настоящее время возбужденное уголовное дело расследовано и направлено в суд для рассмотрения по существу. В ходе расследования похититель частично возместил причиненный ущерб, вернув 34 тысячи рублей.

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