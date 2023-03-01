Самарская компания может попасть в РНП за срыв контракта с нефтяниками

Подрядчик должен был разработать проект, но отказался от обязательств. Фото: УФАС Самарской области

Самарское УФАС решило включить ООО «ЭКОТРИ» в Реестр недобросовестных поставщиков. Причина – отказ от контракта с нефтяниками. Подробности сообщили в региональной антимонопольной службе.

Нефтяники объявили редукцион на разработку проекта «ЗСО источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения с получением экспертного заключения». Его победителем стало ООО «ЭКОТРИ». Подрядчик должен был предоставить проект договора до 31 декабря 2022 года, но так этого и не сделал.

– Отказ был обусловлен болезнью директора организации, а также отсутствием экономической выгоды. Однако эти обстоятельства не являются основанием для отказа, – поделились в УФАС Самарской области.

В результате служба признала, что ООО «ЭКОТРИ» уклонилось от договора. Сейчас эти сведения направлены в Центральный аппарат ФАС России, где будет принято решение о включении фирмы в РНП.

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