В Самаре на 134% выросло количество предложений от работодателей в промышленной отрасли

В областной столице вырос спрос на рабочие специальности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре стало известно о росте количества предложений от работодателей в промышленной отрасли. За год объем вакансий увеличился на 134%.

По информации «Авито Работа», в текущем году тенденция роста числа вакансий сохранится. При этом, специалисты отмечают, что соискательская активность увеличилась на 11%. Также в феврале текущего года количество объявлений в группе профессий «Производство, сырье, с/х» выросло более, чем в два раза. Спрос вызван тенденцией развития промышленности. В регионе появилась потребность в представителях рабочих специальностей: сварщиках, слесарях, токарях, электромонтажниках и сборщиках.

В областной столице спрос на инженеров вырос на 87%, по сравнению с прошлым годом. На технологов спрос вырос на 31%.

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