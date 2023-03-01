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НовостиОбщество1 марта 2023 10:40

Прокуратура через суд заставила мэрию Самары обезопасить дом мещанки Сафоновой

Старинную постройку должны огородить забором
Анастасия ФИЛАТОВА
Ранее дому на ул. Садовой, 228 грозил снос, но потом его признали объектом культурного наследия

Ранее дому на ул. Садовой, 228 грозил снос, но потом его признали объектом культурного наследия

Фото: Антон ЧЕРЕПОК

В Самаре прокуратура выиграла суд против департамента управления имуществом. Чиновников наказали за бездействие в отношении объекта культурного наследия «Дом мещанки Сафоновой А.П.», который находится на улице Садовой, 228.

Установлено, что департамент не принял меры по сохранению ОКН и не заключил контракт на техническое обслуживание и эксплуатационный контроль здания. В связи с этим прокуратура Самары обратилась в Ленинский районный суд с иском о признании незаконным бездействие чиновников. Она потребовала обязать их установить ограждение вокруг постройки. Данная мера необходима, чтобы обезопасить людей от возможного обрушения элементов здания.

Суд удовлетворил требования надзорного ведомства и обязал департамент огородить старинный дом забором, чтобы туда не могли попасть люди, а также установить сетки для предупреждения обрушения. Решение уже вступило в законную силу. Ход его исполнения проконтролирует городская прокуратура.

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