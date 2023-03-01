Прокуратура через суд заставила мэрию Самары обезопасить дом мещанки Сафоновой

Ранее дому на ул. Садовой, 228 грозил снос, но потом его признали объектом культурного наследия Фото: Антон ЧЕРЕПОК

В Самаре прокуратура выиграла суд против департамента управления имуществом. Чиновников наказали за бездействие в отношении объекта культурного наследия «Дом мещанки Сафоновой А.П.», который находится на улице Садовой, 228.

Установлено, что департамент не принял меры по сохранению ОКН и не заключил контракт на техническое обслуживание и эксплуатационный контроль здания. В связи с этим прокуратура Самары обратилась в Ленинский районный суд с иском о признании незаконным бездействие чиновников. Она потребовала обязать их установить ограждение вокруг постройки. Данная мера необходима, чтобы обезопасить людей от возможного обрушения элементов здания.

Суд удовлетворил требования надзорного ведомства и обязал департамент огородить старинный дом забором, чтобы туда не могли попасть люди, а также установить сетки для предупреждения обрушения. Решение уже вступило в законную силу. Ход его исполнения проконтролирует городская прокуратура.

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