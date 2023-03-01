В Самарской области в 2023 году приведут в порядок более 400 пространств

Работы будут выполнены в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В 2023 году в Самарской области продолжатся работы по обновлению общественных пространств. Новый облик приобретут порядка 420 территорий. Работы будут выполнены в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который регион успешно реализует на протяжении нескольких лет. Об этом сообщила заместитель руководителя Проектной дирекции Минстроя России Маргарита Жаркова. Она осмотрела областные территории, преображенные в 2022 году.

– Мы посмотрели объекты Самарской области, увидели ряд примеров их всесезонного программирования и использования. Многие города претерпели кардинальные изменения и преобразились благодаря реализованным мероприятиям. Все территории стали центрами притяжения для населения, – рассказала Маргарита Жаркова.

В текущем году работами будут охвачены 418 объектов. В их числе 141 общественная территория и 277 дворовых пространств.

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