В Самарской области квалифицированным рабочим предлагают зарплату от 120 тысяч рублей

Работники могут получать приличную зарплату Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области специалисты рассказали, сколько могут заказывать квалифицированные рабочие. Специалистам выплачивают от 120 тысяч рублей.

По информации сервиса hh.ru, средняя зарплата рабочих в регионе превышает 57 тысяч рублей. Однако, в 21% вакансий для рабочих зарплатное предложение начинает от 120 тысяч рублей. Такая работа связана с вахтовым методом. Самой оплачиваемой профессией в регионе считают – сварщика технологического оборудования и трубопровода – от 279 тысяч рублей до 448 тысяч рублей на руки.

В губернии отмечают нехватки кадров, из-за чего работодатели идут на различные ухищрения. В ход идут реферальные программы – поиск сотрудников через личные рекомендации.

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