В самарской полиции прокомментировали пугающие слухи о женщине с ядовитыми духами

В МВД назвали фейком информацию об убивающих за мгновения духах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полиции Самарской области прокомментировали информацию о женщине с ядовитыми духами. Сообщения о некой даме, которая предлагает понюхать смертельный аромат, в последнее время начали активно рассылать в мессенджерах. Правоохранители призывают не верить подобным слухам — это фейк.

— Информация о женщине, якобы предлагающей отравленные духи на улице жителям Самарской области, не соответствует действительности. Заявления по данному поводу в полицию не поступали, — сообщили «КП-Самара» в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

По данным ведомства, неизвестные рассылают сообщения о женщине с ядовитыми духами по всей стране. К примеру, подобными страшилками ранее пытались напугать жителей Томска, Новосибирска, Нижнего Тагила, Читы, Амурской области, Нижнего Новгорода и Кубани. Информация о даме с духами, которые якобы способны убить за считанные мгновения, — фейковая. Полицейские призывают жителей критически относиться к подобным сообщениям и тщательно проверять сведения.

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