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НовостиОбщество1 марта 2023 11:10

В Тольятти вандалы осквернили Вечный огонь, засыпав его солью

Хулиганская выходка произошла в феврале 2023 года
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Сразу после осквернения мемориала хулиганов задержали оперативники

Сразу после осквернения мемориала хулиганов задержали оперативники

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственный комитет России вмешался в ситуацию, которая произошла в Тольятти в феврале 2023 года. Там вандалы осквернили Вечный огонь. Информацию сообщили в пресс-службе СК РФ.

– Информация об осквернении мемориала «Вечный огонь» появилась в СМИ. Инцидент произошел в феврале текущего года. Отмечается, что вандалы, выражая явное неуважение к подвигу советских солдат, засыпали огонь солью. После этого их задержали сотрудники полиции, – рассказали в Следственном комитете России.

В региональном СУ СК по факту произошедшего возбудили уголовное дело. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о предварительных и окончательных результатах расследования, поставив уголовное дело на контроль в центральном аппарате ведомства.

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