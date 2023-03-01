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НовостиПроисшествия1 марта 2023 11:21

В Самарской области у пассажира автобуса под шапкой нашли наркотики

Исследование показало, что это амфетамин в значительном размере
Ирина СИНЕГУБОВА
Мужчина ранее уже был судим за грабеж и незаконный оборот наркотиков.

Мужчина ранее уже был судим за грабеж и незаконный оборот наркотиков.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Тольятти у 41-летнего пассажира автобуса обнаружили стеклянную ампулу с наркотиком. Теперь его будет ждать суд.

— На контрольно-пропускном пункте «Рубеж» вечером остановили для проверки документов водителя маршрутного автобуса. Полицейские заметили, как один пассажир начал что-то прятать под шапку, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В ходе досмотра у жителя Жигулевска в подвороте шапки обнаружили и изъяли стеклянную ампулу с порошкообразным веществом. Исследование показало, что это амфетамин массой 0,32 граммов, что относится к значительному размеру.

Мужчина ранее уже был судим за грабеж и незаконный оборот наркотиков. По его словам, он приобрел амфетамин через интернет для собственного употребления. В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Полицейские продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.

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