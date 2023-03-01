В полуфинал конкурса «Лига Лекторов» прошло максимальное число участников из Самарской области

Лекторы из Самарской области представят регион на всероссийском конкурсе

10 лекторов из Самарской области представят регион в полуфинале конкурса «Лига Лекторов». Это максимально число участников из Приволжского федерального округа.

Полуфинал пройдет уже этой весной в 10 крупных городах. За звание лучшего лектора будут бороться 400 просветителей. Онлайн-этап проходил с 3 по 8 февраля, в нем приняли участие 800 лекторов из 77 регионов страны. Участники подготовили лекции в нескольких направлениях: естественные науки, карьера и бизнес, культура и искусство, медиа и маркетинг, наука и технологии и многое другое. Трансляции выступлений проводили в прямом эфире и набрали более миллиона просмотров.

По результатам прошедшего этапа Самарскую область представят: Наталья Балаклеец, Алевтина Бухнер, Сергей Денисов, Виктория Замятина, Светлана Логинова, Дмитрий Макаров, Светлана Соловьева, Григорий Спижевой, Багдат Тукабайов и Любовь Шестакова. Полуфинал всероссийского конкурса пройдет в марте и апреле текущего года. Лучшие участники отправятся на финал в Москву, где определят 50 победителей.

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