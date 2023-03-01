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НовостиОбщество1 марта 2023 11:38

В полуфинал конкурса «Лига Лекторов» прошло максимальное число участников из Самарской области

Регионе представят 10 лекторов
Мирослава ХРУСТАЛЕВА
Лекторы из Самарской области представят регион на всероссийском конкурсе

Лекторы из Самарской области представят регион на всероссийском конкурсе

10 лекторов из Самарской области представят регион в полуфинале конкурса «Лига Лекторов». Это максимально число участников из Приволжского федерального округа.

Полуфинал пройдет уже этой весной в 10 крупных городах. За звание лучшего лектора будут бороться 400 просветителей. Онлайн-этап проходил с 3 по 8 февраля, в нем приняли участие 800 лекторов из 77 регионов страны. Участники подготовили лекции в нескольких направлениях: естественные науки, карьера и бизнес, культура и искусство, медиа и маркетинг, наука и технологии и многое другое. Трансляции выступлений проводили в прямом эфире и набрали более миллиона просмотров.

По результатам прошедшего этапа Самарскую область представят: Наталья Балаклеец, Алевтина Бухнер, Сергей Денисов, Виктория Замятина, Светлана Логинова, Дмитрий Макаров, Светлана Соловьева, Григорий Спижевой, Багдат Тукабайов и Любовь Шестакова. Полуфинал всероссийского конкурса пройдет в марте и апреле текущего года. Лучшие участники отправятся на финал в Москву, где определят 50 победителей.

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