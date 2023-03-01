СК проведет проверку по факту травмирования 7-летней девочки в медицинском стационаре Тольятти

Ребенок пострадал во время прогулки с медработником Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственный комитет России разберется в происшествии, которое произошло в медицинском стационаре в Тольятти. 7-летняя пациентка медучреждения получила травму. Подробности сообщили в пресс-службе СК РФ.

Пострадавшая находилась на стационарном лечении. Она отправилась на прогулку вместе с медсестрой, во время которой упала и повредила руку. Однако помощь девочка получила не сразу – ее оказали лишь на 4-й день, после того, как мать ребенка обратилась к травматологу. Тогда же выяснилось, что у пострадавшей сломана рука.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Самарской области Марату Галиханову провести проверку по факту произошедшего. Ее проведение находится на контроле центрального аппарата ведомства.

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