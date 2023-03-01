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НовостиОбщество1 марта 2023 11:54

Экс-глава департамента ветеринарии Самарской области решил оспорить свое увольнение

Вячеслав Ильичев подал иск в суд против региональных властей
Анастасия ФИЛАТОВА
Судебное заседание по иску уволенного чиновника назначено на 28 марта 2023 года

Судебное заседание по иску уволенного чиновника назначено на 28 марта 2023 года

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Бывший глава департамента ветеринарии Самарской области Вячеслав Ильичев решил оспорить свое увольнение. Он подал иск в Ленинский районный суд Самары к губернатору и правительству региона. Судебное заседание назначено на 28 марта 2023 года. Об этом говорится на сайте инстанции.

Напомним, Вячеслав Ильичев лишился своего поста в декабре 2022 года. Его уволили в связи с утратой доверия. Комиссия по координации работы по противодействию коррупции в Самарской области во главе с губернатором Дмитрием Азаровым пришла к выводу, что чиновник нарушил закон. Он не сообщил о возможном конфликте интересов.

Насколько известно, в 2021 году бывший руководитель департамента принял на работу свою дочь. Он фиктивно трудоустроил ее в качестве ветврача в ГБУ «Самарское ветеринарное объединение». Сначала в отношении Вячеслава Ильичева возбудили уголовное дело по статье 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием», а потом его переквалифицировали на статью 159 УК РФ «Мошенничество».

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