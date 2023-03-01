Экс-глава департамента ветеринарии Самарской области решил оспорить свое увольнение

Судебное заседание по иску уволенного чиновника назначено на 28 марта 2023 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Бывший глава департамента ветеринарии Самарской области Вячеслав Ильичев решил оспорить свое увольнение. Он подал иск в Ленинский районный суд Самары к губернатору и правительству региона. Судебное заседание назначено на 28 марта 2023 года. Об этом говорится на сайте инстанции.

Напомним, Вячеслав Ильичев лишился своего поста в декабре 2022 года. Его уволили в связи с утратой доверия. Комиссия по координации работы по противодействию коррупции в Самарской области во главе с губернатором Дмитрием Азаровым пришла к выводу, что чиновник нарушил закон. Он не сообщил о возможном конфликте интересов.

Насколько известно, в 2021 году бывший руководитель департамента принял на работу свою дочь. Он фиктивно трудоустроил ее в качестве ветврача в ГБУ «Самарское ветеринарное объединение». Сначала в отношении Вячеслава Ильичева возбудили уголовное дело по статье 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием», а потом его переквалифицировали на статью 159 УК РФ «Мошенничество».

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