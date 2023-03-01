В Самаре каждый второй самарец любит угощать коллег в день своего рождения

Некоторым именинникам дарят букеты на работе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре многие местные жители любят угощать сослуживцев в день своего рождения. Каждый второй самарец соблюдает традицию.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, в 3 из 4 компаний сотрудники поздравляют именинников. Каждый третий работодатель дарит работнику подарок или букет, 3 из 10 – деньги. В 19% опрошенных компаний есть традиция поздравления именинников на корпоративном сайте. 12% руководителей отпускают работников пораньше или дают выходной. 4% дарят сертификаты или скидки на продукцию.

Фуршет для коллег организовывают 69% именинников. 6 из 10 опрошенных жителей «скидываются» на подарок сотрудникам.

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