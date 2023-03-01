Участковый помог самарскому фотографу разобраться с безответственным клиентом

В кратчайшие сроки участковый выяснил личность и местонахождение заказчика. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре участковый отдела полиции по Промышленному району помог местной жительнице, работающей фотографом, решить конфликт с клиентом. Женщина написала благодарственное письмо в адрес сотрудника полиции.

Заказчик не оплатил оказанную услугу, но опубликовал в социальных сетях переданные ему фотографии. У фотографа не получилось разрешить спор самостоятельно и она обратилась за помощью в полицию.

Клиент должен был перевести около 3 тысяч рублей по результатам работы. Самарчанка безуспешно пыталась связаться с ним. На сообщения и звонки никто не отвечал. В кратчайшие сроки участковый выяснил личность и местонахождение заказчика и провел с ним беседу.

В результате стороны нашли общий язык и пришли к компромиссному решению. Жительница Самары в своем письме поблагодарила участкового за оперативную помощь в разрешении конфликта.

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