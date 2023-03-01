Суд вынес приговор двум москвичам, которые возили в Самарскую область крупные партии наркотиков

Преступники были задержаны с поличным – у них в автомобиле нашли мефедрон Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Красноглинский районный суд Самары вынес приговор двум участникам банды наркоторговцев. Оба были признаны виновными в незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотиков. Информацию сообщили в региональном УФСБ.

Суд установил, что обвиняемые – жители Московской области 31 и 32 лет – являлись активными членами преступной группы, которая действовала на территории нескольких субъектов РФ. Мужчины регулярно привозили в Самарскую и другие области крупные партии синтетических наркотиков. Их они продавали оптовым клиентам.

2 марта 2022 года сотрудники УФСБ поймали обвиняемых с поличным. У них в автомобиле обнаружили мефедрон общим весом порядка 0, 466 кг. Оказалось, что часть вещества они уже разложили по тайникам. Наркотики изъяли.

В отношении задержанных возбудили уголовные дела по 5 эпизодам преступления. Суд признал их виновными и приговорил к 8 годам и 6 месяцам и 8 годам и 3 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

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