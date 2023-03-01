Самарских родителей призвали усилить контроль за детьми из-за ЧВК «Редан»

Длинноволосые подростки в черной одежде с изображением пауков - именно так выглядят члены ЧВК "Редан" Фото: СОЦСЕТИ

Жителей Самарской области призвали усилить контроль за детьми и провести с ними дополнительные беседы. Поводом этому стало распространение новой молодежной субкультуры — ЧВК «Редан». Сообщения с призывами обезопасить подростков от негативного влияния этого движения сейчас активно распространяют в родительских чатах.

— Нельзя допустить возможности внешних манипуляций сознанием молодежи в целях подстрекательства к участию в противоправных акциях. Убедительная просьба к родителям: усильте контроль за занятостью детей во внеурочное время и проведите беседы с разъяснением правовых и социальных последствий, — говорится в сообщении, которым с «КП-Самара» поделилась мать учащегося одного из колледжей областной столицы.

Напомним, ЧВК «Редан» — субкультура любителей аниме. Отличительные черты членов этого движения — длинные волосы, черная одежда и изображения пауков. Молодые люди устраивают потасовки в торговых центрах. Как правило, нападают на представителей другой субкультуры — «оффников» и на лиц неславянской внешности.

Недавно движение добралось до Самарской области. В воскресенье, 26 февраля 2023 года, участников ЧВК «Редан» заметили в ТЦ в Тольятти. А на следующий день эта субкультура стала поводом для массовой драки. Один из жителей Автограда принял длинноволосого подростка за «паучка» и избил его. Конфликт перерос в масштабную потасовку. В дальнейшем на обознавшегося парня завели уголовное дело.

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