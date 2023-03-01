Крупного дорожного подрядчика признали банкротом в Самарской области

Арбитражный суд вынес решение о признании фирмы несостоятельной Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Самарской области крупного дорожного подрядчика признали банкротом. Речь идет об ООО «ГК «Интерпрайз», которое работало в регионе с 2010 года. Информация об этом размещена на сайте арбитражного суда.

Согласно материалам дела, в январе 2022 года одна из фирм подала иск о признании «Интерпрайза» несостоятельным. Причиной стали долг и неустойка в 61,3 млн рублей. В дальнейшем число кредиторов возросло. В итоге общая задолженность компании увеличилась до почти 70 млн рублей.

Анализ финансового состояния организации показал, что восстановить ее платежеспособность невозможно. В результате суд постановил признать дорожного подрядчика банкротом и открыть в отношении него конкурсное производство на шесть месяцев.

За годы своей работы предприятие заключило более 40 госконтрактов на общую сумму почти 895 млн рублей. Оно выполняло дорожные работы в Самаре и Новокуйбышевске, а также на территории нескольких районов Самарской области.

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