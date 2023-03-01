Стала известна география распространения коронавируса в Самарской области 1 марта 2023 года

56 человек госпитализированы в больницы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошедшие сутки еще 627 человек заболели коронавирусом. Об этом в среду, 1 марта 2023 года, сообщили в региональном оперштабе. Рассказываем, в каких городах и районах были обнаружены новые случаи COVID-19.

Основное число заболевших – жители Самары. В областной столице болезнь подхватили 222 человека. В Тольятти заболел 171 пациент, в Кинеле 39, в Новокуйбышевске 27, в Отрадном 26, в Чапаевске 23. Еще 22 случая было выявлено в Алексеевском районе и 20 – в Нефтегорском.

По 13 жителей заразились в Жигулевске и Сызрани, 8 – в Октябрьске, 5 – в Похвистневском районе. В Хворостянском, Богатовском районах и Похвистнево зафиксировали по 4 случая заражения, в Безенчукском, Пестравском, Шигонском и Волжском районах – по три.

В Ставропольском, Приволжском, Сызранском и Кинельском районах заболели по двое человек, в Красноармейском, Большечерниговском, Кинель-Черкасском, Большеглушицком, Сергиевском, Елховском районах – по одному.

56 человек продолжают лечение в больницах. Один пациент не справился с заболеванием.

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