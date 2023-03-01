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НовостиОбщество1 марта 2023 13:09

Уголовное наказание могут ввести за дискредитацию участников СВО

Соответствующие поправки внесли на рассмотрение в Госдуму РФ
Анастасия ФИЛАТОВА
Максимальным наказанием для нарушителей может стать лишение свободы на срок до 15 лет

Максимальным наказанием для нарушителей может стать лишение свободы на срок до 15 лет

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России предложили ввести наказание за дискредитацию участников специальной военной операции. Уже разработаны соответствующие поправки в УК и КоАП РФ. В среду, 1 марта 2023 года, их внесли на рассмотрение в Госдуму. Об этом в своем телеграм-канале сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

По его словам, под дискредитацией понимается любое публичное распространение ложной информации и иные публичные действия, направленные против ВС РФ, добровольных формирований, а также организаций и лиц, которые содействуют выполнению боевых задач. Как пишет ФАН, нарушителям грозит строгое наказание. Поправки предусматривают следующие виды ответственности: штраф до 5 млн рублей, исправительные/принудительные работы до 5 лет или лишение свободы на срок до 15 лет.

Второе чтение законопроекта намечено на четверг, 2 марта 2023 года. Если депутаты поддержат его, то третье, итоговое чтение состоится во вторник, 14 марта.

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