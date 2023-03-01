Уголовное наказание могут ввести за дискредитацию участников СВО

Максимальным наказанием для нарушителей может стать лишение свободы на срок до 15 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России предложили ввести наказание за дискредитацию участников специальной военной операции. Уже разработаны соответствующие поправки в УК и КоАП РФ. В среду, 1 марта 2023 года, их внесли на рассмотрение в Госдуму. Об этом в своем телеграм-канале сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

По его словам, под дискредитацией понимается любое публичное распространение ложной информации и иные публичные действия, направленные против ВС РФ, добровольных формирований, а также организаций и лиц, которые содействуют выполнению боевых задач. Как пишет ФАН, нарушителям грозит строгое наказание. Поправки предусматривают следующие виды ответственности: штраф до 5 млн рублей, исправительные/принудительные работы до 5 лет или лишение свободы на срок до 15 лет.

Второе чтение законопроекта намечено на четверг, 2 марта 2023 года. Если депутаты поддержат его, то третье, итоговое чтение состоится во вторник, 14 марта.

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