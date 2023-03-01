Власти рассказали, как будет развиваться историческая часть Самары

Одним из вариантов преображения является механизм КРТ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, как может развиваться историческая часть Самары. Этот вопрос обсудили на совещании, которое провел председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

Власти отметили, что работа в этом направлении имеет свои нюансы. Важно сохранить исторический облик, создав при этом комфортную среду. Одним из вариантов развития является механизм комплексного развития территорий. Виктор Кудряшов поручил АНО «Комплексное пространственное развитие Самарской области» изучить возможность использования механизма КРТ в рамках пилотного проекта «5 кварталов», который будет реализован в историческом поселения. Здесь имеются свои сложности – они связаны с большим количеством исторически ценных градоформирующих объектов. Организации предстоит найти инвесторов, которые займутся застройкой с учетом особых условий.

Проект «5 кварталов» затронет территорию в границах улиц Льва Толстого, Рабочей, Галактионовской, Красноармейской, Молодогвардейской, Садовой. Основная часть построек, расположенных здесь – это ветхие дома. Социальные объекты практически отсутствуют.

В дальнейшем на площадке запланировано строительство школы и детского сада, паркинга, прогулочных зон. Все ограничения будут учтены.

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