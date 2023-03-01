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НовостиОбщество1 марта 2023 13:53

В МЧС Самарской области опровергли информацию о росте штрафов за эксплуатацию судов

Подобные сообщения ранее появились в интернете
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Специалисты отмечают, что эти сведения не соответствуют действительности

Специалисты отмечают, что эти сведения не соответствуют действительности

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В ГУ МЧС по Самарской области разъяснили ситуацию с повышением штрафов за эксплуатацию судов и регистрацию маломерных судов массой менее 200 кг. Эти сведения ранее распространялись в интернете. Впрочем, вся информация оказалась ложной.

– Обращаемся к владельцам маломерных судов: данная информация является фейком и не соответствует действительности, – отметили в ГУ МЧС по Самарской области.

Специалисты напоминают, что размер штрафов определен КоАП РФ. Жителей просят обращать внимание на сообщения, публикуемые исключительно в официальных источниках.

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