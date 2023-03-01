Самарская область стала участником общественного проекта «Ментальное здоровье»

Специалисты помогают пройти реабилитацию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарская область присоединилась в окружному общественному проекту «Ментальное здоровье». Целью проекта станет разработка и внедрение эффективной системы оказания помощь людям с расстройствами аутистического спектра.

По информации пресс-службы правительства региона, в стране наблюдается увеличение числа детей с ограниченными возможностями здоровья. Специалисты отмечают, что большой процент приходится на детей с ментальными нарушениями и расстройствами. В рамках проекта планируют тиражировать методики работы с данной категорией населения. На сегодняшний день в Самарской области работают выездные специализированные бригады, которые позволяют на дому пройти реабилитацию с детьми из семей в отдаленных районах.

Для работы потребуются специалисты, обучением которых займется Приволжский исследовательский медицинский университет. На данном этапе уже обучили более 4,5 тысяч специалистов.

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