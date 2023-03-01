В Тольятти главбуха детского сада будут судить за хищение 8,5 млн рублей

Материалы уже направлены в суд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти будут судить главного бухгалтера одного из детских садов. Женщину обвиняют в хищении крупной суммы бюджетных денег. Информацию сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Следствие полагает, что обвиняемая похищала деньги на протяжении семи лет. Для этого она начисляла себе завышенную зарплату. В общей сложности ей удалось присвоить более 8,5 млн. рублей, которые она потратила по своему усмотрению.

В отношении главбуха возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере». Обвинительное заключение утверждено, все материалы переданы в суд.

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